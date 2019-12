Een kapotte zonnebril die Beatles-zanger John Lennon ooit achterliet op de achterbank van een auto, leverde vrijdag tijdens een veiling bij Sotheby's in Londen 165.000 euro op, meldt de nieuwswebsite Citizen.

De bril was in het bezit van Alan Herring, de chauffeur van Beatles-leden Ringo Starr en George Harrison.

"In de zomer van 1968 haalde ik John samen met Ringo en George op in Ringo's Mercedes om ze naar kantoor te brengen", laat Herring weten in een verklaring die werd vrijgegeven door Sotheby's.

"Toen John uit de auto stapte, zag ik dat hij zijn zonnebril op de achterbank had laten liggen en dat één van de pootjes ervan kapot was. Ik vroeg hem of ik de bril moest laten maken voor hem." Volgens Herring vond de zanger dat niet nodig en uiteindelijk heeft de chauffeur hem nooit laten maken.

Herring verkocht tijdens de veiling meer Beatles-memorabilia, zoals een hippieketting van George Harrison.