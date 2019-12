Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Harry Styles - Falling

Voormalig One Direction-zanger Harry Styles brengt zijn tweede album Fine Line uit. Het is de opvolger van zijn naar zichzelf vernoemde debuut dat in 2017 verscheen. Na de singles Lights Up, Watermelon Sugar en Adore You is de plaat nu in haar geheel te beluisteren, dus ook de ballade Falling waarop Styles het einde van een relatie bezingt.

Frenna - Mami So Bad

Frenna kreeg eerder deze maand te horen dat hij de meest gestreamde Nederlandse artiest is: de rapper werd ruim 325 miljoen keer beluisterd. Hij scoorde een hit met het nummer Ghetto Youth en won de Edison Popprijs voor zijn album Francis. Als afsluiting van een succesvol jaar brengt hij het nieuwe lied Mami So Bad uit.

Maan - Ze Huilt Maar Ze Lacht

Maan was dit jaar onderdeel van het in Nederland meest beluisterde lied op Spotify. Deze eer ging namelijk naar Hij Is Van Mij, een samenwerking met Kris Kross Amsterdam, Tabitha en Bizzey. Op Instagram noemt de zangeres haar nieuwe single Ze Huilt Maar Ze Lacht haar "meest favoriete liedje tot nu toe".

Dua Lipa - Future Nostalgia

Dua Lipa scoort momenteel weer een grote hit met discopopliedje Don't Start Now en kondigde een Europese tour aan waarmee ze op 7 mei in de Amsterdamse Ziggo Dome staat. Volgend jaar verschijnt haar nieuwe album Future Nostalgia, waarvan ze nu alvast het titellied uitbrengt. Dat beschrijft ze zelf als een speels liedje, waarop ze zichzelf niet te serieus neemt.

Boef & Chivv - Kofferbak

Rapper Boef brengt op vrijdag zijn nieuwe single Kofferbak uit, samen met collega Chivv. Eerder deze week bezocht hij wat fans in Nederland en België die het nummer als eerst te horen kregen. De rapper roept zijn volgers op het nummer op vol volume te luisteren.

Ronnie Flex - Givenchy Bag (Remix)

Ronnie Flex is van plan op Nieuwjaarsdag zijn nieuwe album uit te brengen. Onlangs verscheen al de eerste single Heimwee en nu deelt hij zijn remix van het nummer Givenchy Bag van Wiley, Future, Chip en Nafe Smallz.

Shary-An - Run

Zangeres Shary-An doet dit seizoen mee aan Expeditie Robinson en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Niet alle kijkers zijn even blij met het spelletje dat ze speelt, maar ze wist het toch tot de finale te schoppen, die zondagavond wordt uitgezonden. Ook brengt ze de nieuwe single Run uit, waarop ze bezingt dat ze zich niet klein laat krijgen.

