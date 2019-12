De moeder van de zondag overleden rapper Juice Wrld heeft donderdag bevestigd dat haar zoon strijd leverde tegen een verslaving aan voorgeschreven geneesmiddelen. Ze hoopt dat zijn muziek en herinnering anderen helpt om hun strijd te winnen, verklaart ze aan People.

"We hielden met heel ons hart van Jarad Anthony Higgins (zoals Juice Wrld in het echt heet), aldus Carmella Wallace, de moeder van de op 21-jarige leftijd overleden rapper. "We kunnen niet geloven dat onze tijd met hem ten einde is gekomen."

"Zoals hij vaak aanstipte in zijn muziek en naar zijn fans, leverde Jarad een gevecht met zijn afhankelijkheid van voorgeschreven geneesmiddelen", gaat Walace verder. "Verslaving kent geen grenzen. De gevolgen hiervan gaan veel verder dan de persoon die er tegen vecht. Jarad was een zoon, broer, kleinzoon, vriend en veel meer. Daarom wilden veel mensen meer dan alles dat hij zijn verslaving te boven zou komen."

Juice Wrld werd na een vlucht vanuit Californië onwel op de luchthaven Chicago Midway en overleed later in het ziekenhuis.

De rapper had het vaak over drugsgebruik in zijn muziek. Volgens zijn moeder was dat zijn poging om andere personen die vechten tegen verslavingen te laten weten dat ze niet de enigen zijn.

"We hopen dat Jarad's muziek anderen zal helpen om hun strijd te winnen. Dat is wat hij graag wilde", verklaart de moeder van de Amerikaanse rapper. "Wij weten dat Jarad's nalatenschap van liefde, plezier en emotionele oprechtheid zal voortleven."