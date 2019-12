Selena Gomez brengt op 10 januari 2020 een nieuw album uit en bevat haar 'eerlijkste muziek tot nu toe'. De zangeres vertelt op Twitter dat de plaat Rare heet.

"Ik kan niet geloven dat ik eindelijk de titel en cover van mijn nieuwe album kan onthullen", schrijft de zangeres en actrice. "Het is de eerlijkste muziek die ik ooit heb gemaakt en kan niet wachten tot jullie mijn hart kunnen horen."

Gomez, die haar eerste albums uitbracht als band onder de naam Selena Gomez & The Scene, heeft inmiddels twee soloplaten op haar naam staan. In 2015 verscheen Revival, haar recentste album.

Gomez keerde onlangs terug met de nieuwe singles Look At Her Now en Lose You To Love Me. De laatste werd haar eerste nummer 1-hit in de Verenigde Staten. In Nederland scoorde Gomez vooral hits met It Ain't Me, een samenwerking met Kygo, en Wolves met Marshmello.