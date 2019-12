Weinig mensen konden vermoeden dat het destijds zeventienjarige meisje Taylor Swift met haar countryliedjes als Teardrops On My Guitar zou uitgroeien tot een van de meest besproken en beluisterde popartiesten van haar generatie. De uitgesproken zangeres die zowel hits als controverses aan elkaar rijgt, viert op 13 december haar dertigste verjaardag.

Swift, die in 1989 werd geboren in Reading in Pennsylvania, scoort al sinds 2006 hits in haar thuisland. Pas in 2009 krijgt ze over de grens ook echt voet aan de grond met singles als Love Story en You Belong With Me.

Toch begint Swift pas in 2012 opzichtiger te flirten met popmuziek. Dit levert meteen hits als We Are Never Ever Getting Back Together en I Knew You Were Trouble op.

Haar groeiende populariteit gaat gepaard met interesse in haar liefdesleven. Haar relaties met bekende mannen - zoals Jake Gyllenhaal, Harry Styles, John Mayer, Taylor Lautner en Calvin Harris - worden breed uitgemeten in de roddelpers. Bovendien krijgt de zangeres kritiek, omdat ze alleen liedjes over haar exen zou zingen. Swift schrijft al sinds de begindagen van haar carrière haar eigen liedjes, die vaak zijn geïnspireerd op haar eigen liefdesleven.

'Ik heb geen man nodig als inspiratie voor een goed album'

"Dat ik als serial dater word neergezet, vind ik een seksistische kijk op mijn leven. Ik stopte maar met daten, omdat ik wilde laten zien dat ik geen man nodig had als inspiratie voor een goed album of om me goed te voelen over mijn leven", zegt ze hierover in een interview met Esquire.

Swift is van mening dat de kritiek op het onderwerp van haar liedjes uit seksisme voortkomt. "Niemand zegt dat over Ed Sheeran of Bruno Mars. Zij schrijven ook over hun exen, huidige partners en liefdesleven en niemand neemt daar aanstoot aan", vertelt de zangeres in 2014 in het Australische programma Jules, Merrick and Sophie.

Op The Man, een lied op haar recentste album Lover, zingt Swift openlijk over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en wat er anders zou zijn als ze een mannelijke artiest was. "Ze zouden zeggen dat ik hard heb gewerkt en niemand zou zijn hoofd schudden en zich afvragen of ik dit allemaal wel verdien", aldus Swift.

Het succes van 1989 en de onvermijdelijke imagoproblemen

Na het succes van het meer op pop georiënteerde Red weet de zangeres in 2014 met de plaat 1989 pas echt haar status als één van de grootste popsterren van haar generatie te verdienen.

De eerste single Shake It Off wordt een wereldwijde hit en ook Blank Space en Wildest Dreams bestormen de hitlijsten. Het album wordt door recensenten vol lof ontvangen en de zangeres begint aan een uitverkochte wereldtour. Met een haast oneindige lijst van hitsingles lijkt Swift niet groter te kunnen worden. Langzaamaan komen er scheuren in haar imago van America's Sweetheart.

In 2016 wordt haar vete met Kanye West nieuw leven ingeblazen. De rapper die in 2009 haar dankwoord na het winnen van een MTV VMA onderbrak om te zeggen dat hij vond dat Beyoncé had moeten winnen, brengt het nummer Famous uit. Daarin zegt hij eens seks met de zangeres te gaan hebben. "Waarom? Omdat ik die bitch beroemd heb gemaakt", is in het nummer te horen.

Swift wint in 2016 weer een VMA en richt zich in haar dankwoord tot vrouwen in de muziekindustrie om ze te laten weten dat ze mannen nooit met de eer mogen laten strijken. Kim Kardashian, de echtgenote van West, probeert Swift vervolgens te 'ontmaskeren' met een opgenomen telefoongesprek waarin Swift goedkeuring geeft voor in ieder geval een deel van de songtekst van Famous en noemt de zangeres een slang. Swift slaat terug en stelt dat ze niet beide zinnen en de combinatie ervan heeft goedgekeurd.

Desalniettemin krijgt de zangeres veel kritiek en verdwijnt ze maandenlang uit de publiciteit. Als ze terugkeert, besluit ze de bijnaam 'slang' maar te omarmen in de videoclip voor Look What You Made Me Do.

Van duistere Reputation-periode naar kleurrijk Lover-album

Het album Reputation volgt al snel en Swift laat een elektronischer geluid horen met songteksten waarin ze haar frustraties uit. Dit gaat gepaard met voornamelijk zwarte, minder verhullende outfits en weinig kleurrijke video's met een stoïcijnse Swift.

Op het lied Call It What You Want laat ze weten hoe het echt met haar gaat. "Ik bracht een mes naar een vuurgevecht, ze namen me mijn kroon af, maar het is oké. Alle leugenaars noemden mij er één en maandenlang hoorde niemand iets van me", blikt ze terug op de periode voordat ze onthult dat het beter dan ooit met haar gaat door haar relatie met acteur Joe Alwyn.

Reputation blijkt het laatste album te zijn dat Swift uitbrengt onder platenmaatschappij Big Machine, waar ze voor haar doorbraak tekende. Ze stapt over naar Republic Records, waar haar zevende album Lover verschijnt. De promotiecampagne voor het album wordt beïnvloed door haar geschil met Big Machine.

Geschil met platenmaatschappij en politiek actief

Swift schrijft in een uitgebreid bericht op Tumblr dat ze niet de eigenaar is van de rechten over de liedjes die ze zelf heeft geschreven. Platenbaas Scott Borchetta sluit een miljoenendeal met artiestenmanager Scooter Braun, die onder anderen Justin Bieber en Ariana Grande managet. Swift is daar boos over, omdat ze zich in het verleden gepest voelde door Braun en het niet fijn vindt dat hij nu eigenaar is van haar muziek. Swift zegt haar liedjes niet tijdens awardshows te kunnen zingen of in een documentaire te mogen gebruiken. Hier krijgt ze later toch toestemming voor.

De uitgesproken mening van de zangeres leidt tot kritiek, maar levert haar ook veel steun van collega-muzikanten op en zorgt ervoor dat de discussie over eigendomsrechten in de muziekindustrie weer wordt gevoerd. Het is niet het enige onderwerp waar Swift zich over uitspreekt. De zangeres maakt er geen geheim meer van dat ze de Democraten steunt en neemt het op voor de lhbti-gemeenschap op de single You Need To Calm Down.

Het geschil tussen Swift, Borchetta en Braun dat nog steeds voortduurt en het uiten van haar politieke mening, hebben haar in ieder geval geen windeieren gelegd. Het album Lover was het enige album van 2019 dat meer dan een miljoen keer werd verkocht. Netflix is bezig met een documentaire over het leven van de zangeres en binnenkort maakt ze haar acteerdebuut in de verfilming van de musical Cats.

Swift is misschien niet meer America's Sweetheart, maar ze heeft zich ontpopt tot een invloedrijke popster die nog steeds aan de top van de hitlijsten staat en haar status gebruikt om problemen in de muziekindustrie aan de kaak te stellen.