De persoonlijke muzieklijst van Leo Blokhuis (58), die dit jaar voor het eerst deel uitmaakt van het dj-team rond de Top 2000, ziet er elk jaar anders uit.

"Ik kan iedere dag wel een nieuw lijstje maken", vertelt Blokhuis, die al jaren betrokken is bij verschillende programma's rond de Top 2000, aan NU.nl.

"Er staat wel altijd wel iets in van Otis Redding, The Beach Boys en Elton John. Try a little tenderness van Otis had ik nu op één staan, Jellyfish op twee en The National op drie. Mijn lijstje komt weinig overeen met de uiteindelijke lijst. Maar je moet kiezen wat je zelf mooi vindt. Het is ook niet iets waar ik dagen mee bezig ben: ik vul het altijd snel in. Je moet het ook niet te belangrijk maken. Het is geen wetenschappelijk iets."

'Geen probleem dat De boer dat is de keerl in de lijst staat'

Blokhuis neemt tijdens de Top 2000, die van Eerste Kerstdag tot middernacht met Oudjaar wordt uitgezonden, dagelijks het tijdsblok van 0.00 tot 2.00 uur voor zijn rekening. Hij is daarmee de opvolger van de bij Radio 2 vertrokken Evelien de Bruijn. Blokhuis twijfelde geen moment toen hij gevraagd werd: "Het lijkt mij erg leuk. Heel mooi dat ik nu mijn eigen plekje krijg in het Top 2000-café en de lijst mee mag presenteren."

Dat Normaal met het nummer De boer dat is de keerl dit jaar door alle commotie rond de boerenprotesten op negen staat in de Top 2000, vindt Blokhuis geen probleem. "Het is een gecoördineerde actie, maar het hoort wel bij het jaar 2019. In het verleden gingen we daar bij de Top 2000 nog wel eens anders mee om, maar dat hebben we losgelaten. Toen Imagine van John Lennon in 2015 op nummer een stond na de aanslag op de Bataclan in Parijs had dat ook met die gebeurtenis te maken."

Op bezoek bij Per Gessle van Roxette

Blokhuis is op televisie te zien in diverse spin-offs van de Top 2000: de Top 2000 Quiz, Top 2000 a gogo en Top 2000: The Untold Stories. Bij Top 2000 a gogo is Blokhuis als muziekkenner de vaste gast van presentator Matthijs van Nieuwkerk.

"Ieder jaar komen er andere gasten langs die vertellen over hun favoriete muziek en Top 2000-lijstje. En ik ben zelf ook weer op bezoek geweest bij diverse artiesten, zoals Per Gessle, de mannelijke helft van Roxette van wie zangeres Marie Fredriksson op 10 december op 61-jarige leeftijd overleed. Met hem maakte ik een mooie reportage over hun hit The Look. Achteraf is dat een heel mooi eerbetoon."