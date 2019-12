Zangeres en rapper Lizzo is door Time Magazine uitgeroepen tot Entertainer van het Jaar. Ze kreeg de titel voor haar grote doorbraak dit jaar met de hit Truth Hurts.

Volgens Time Magazine was er geen ontkomen aan Lizzo dit jaar, doordat haar liedjes veelvuldig in reclames en films werden gebruikt en op de radio werden gedraaid. In gesprek met Time zegt de rapper dat ze al lange tijd voor body positivity staat en daar liedjes over maakte, maar dat dit pas sinds kort populair is geworden. "Ik ben ineens mainstream. Wie had dat ooit gedacht?", vraagt ze zich af.

Onlangs werd al bekend dat Lizzo dit jaar de artiest is met de meeste nominaties voor de Grammy Awards. Zo is ze genomineerd in onder meer de categorieën beste album, beste single en beste nieuwkomer.

De 31-jarige Lizzo werd geboren als Melissa Jefferson en is al tien jaar actief in de muziekindustrie. In 2013 bracht ze haar debuutalbum Lizzobangers uit. Dit jaar beleefde ze echter haar grote doorbraak dankzij de hit Juice en het album Cuz I Love You. Opvallend genoeg werd de single Truth Hurts, die ze eigenlijk al in 2017 uitbracht, een nummer 1-hit in Amerika.