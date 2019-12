Martha Wash brengt op 6 januari een nieuw album uit. De zangeres had als lid van The Weather Girls in de jaren tachtig een wereldhit met It's Raining Men. Als voorproefje op haar album Love and Conflict heeft Wash het nummer Never Enough Money uitgebracht, meldt Rolling Stone.

Never Enough Money is een aanklacht tegen inhaligheid. Het bluesrocknummer is de eerste muziek die Wash uitbrengt sinds haar album Something Good uit 2013.

Wash brak door als achtergrondzangeres van de disco-act Sylvester. Met It's Raining Men had ze samen met Izora Armstead haar eigen hit. Ex-Spice Girl Geri Halliwell coverde het nummer in 2001 en had daarmee haar grootste solohit.

Liedjesschijver Paul Jabara bood It's Raining Men voorafgaand aan The Weather Girls aan aan andere zangeressen. Donna Summer, Barbra Streisand, Cher en Diana Ross wilden niets met het nummer doen.