Marie Fredriksson, zangeres van het Zweedse duo Roxette, is op 61-jarige leeftijd overleden. De manager van de zangeres bevestigt dit nieuws aan de Zweedse krant Expressen.

"Met grote droefheid moeten we bekendmaken dat een van onze grootste en meest geliefde artiesten is overleden", luidt de verklaring. De manager laat weten dat de zangeres in de ochtend van maandag 9 december is overleden na een lang ziekbed.

De zangeres kreeg in 2002 te horen dat ze een hersentumor had. Ze werd behandeld en in 2005 verklaarde ze kankervrij te zijn. Roxette ging vanaf 2010 weer optreden, maar in 2016 moest de tour worden afgebroken door gezondheidsproblemen van Fredriksson.

Roxette scoorde eind jaren tachtig en begin jaren 90 grote hits

Per Gessle, met wie Fredriksson de band Roxette vormde, reageert via Twitter op het nieuws. "De tijd gaat zo snel voorbij. Het voelt niet lang geleden dat we dagen en nachten in mijn kleine appartement doorbrachten en onmogelijke dromen deelden. En wat een droom mochten we uiteindelijk delen! Ik voel me vereerd om jouw talent en vrijgevigheid te hebben mogen meemaken. Ik zend al mijn liefde naar jou en je familie. Het zal nooit meer hetzelfde zijn."

Roxette brak in 1989 door met de hits The Look en Listen To Your Heart, afkomstig van het album Look Sharp!. In de jaren negentig volgden hits als It Must Have Been Love, Joyride, How Do You Do! en Wish I Could Fly. De band bracht in totaal tien studioalbums uit en verkocht wereldwijd zo'n zestig miljoen platen.

Het recentste album van de band, Good Karma, verscheen in 2016. Fredriksson en Gessle traden in 2015 voor het laatst in Nederland op. Ze gaven toen een concert in de concertzaal AFAS Live, die destijds nog Heineken Music Hall heette.

Fredriksson laat haar echtgenoot Mikael Bolyos en hun twee kinderen Josefin (26) en Oscar (23) achter.