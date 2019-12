Vicky Cornell, weduwe van de in 2017 overleden zanger Chris Cornell, is een rechtszaak begonnen tegen de leden van de band Soundgarden en hun zakenmanager, meldt TMZ maandag. De band zou honderdduizenden dollars aan royalty's proberen achter te houden.

Cornell heeft de bandleden Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd en hun zakenmanager Rit Venerus aangeklaagd. Volgens de aanklacht "spanden zij op schaamteloze wijze samen om honderdduizenden dollars aan royalty's achter te houden", die eigenlijk aan het gezin van de overleden zanger zouden toekomen.

Chris Cornell, de zanger van Soundgarden, overleed op 18 mei 2017. Voor zijn overlijden maakte hij nog zeven audio-opnames, in zijn eigen studio in Florida. Volgens de aangespannen rechtszaak waren deze opnames niet voor de band bedoeld, en waren ze het exclusieve eigendom van Cornell.

Na Cornells dood zouden de overgebleven Soundgarden-leden contact hebben opgenomen met zijn vrouw Vicky, omdat ze de opnames wilden gebruiken voor een mogelijk nieuw album. Ze kwamen toen overeen dat ze de opnames zouden delen, op voorwaarde dat Vicky op de hoogte zou worden gehouden van de albummarketing. Ook wilde ze dat er voor het album met een bepaalde "vertrouwde" producer gewerkt werd.

Volgens de aanklacht heeft Vicky echter geen enkele zeggenschap over de opnames meer. Ze beschuldigt Soundgarden ervan dat ze haar rechten op de opnames hebben afgepakt, waardoor zij geen royalty's meer zal ontvangen. Ze vindt dat de band misbruik maakt van haar kwetsbare status van weduwe.

Soundgarden zegt recht te hebben op de opnames

"Het is schokkend hoe vaak dit gebeurt. Niet alleen bij mij, of bij de weduwe van een rockster of van een politicus: het gebeurt bijna alle vrouwen die hun partner verliezen (...) Familieleden met een hart van steen, vrienden en zakenpartners: ze buiten de kwetsbaarheid van een weduwe uit als ze gebroken en alleen is", laat de weduwe van de zanger weten op Instagram.

De advocaat van Soundgarden heeft als reactie op de aanklacht een brief geschreven waarin wordt gesteld dat "al het muzikale materiaal dat door één of alle leden van Soundgarden is bewaard op een harde schijf, eigendom is van Soundgarden".