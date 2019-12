Entertainmentbedrijf ID&T organiseert in juli 2020 voor het eerst in drie jaar weer een editie van Sensation in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Volgens de organisatie wordt het evenement Beyond Sensation "het begin van een nieuw hoofdstuk".

"Toen we in 2000 aan het Sensation-avontuur begonnen, hadden we geen idee dat het zó groots zou worden", aldus organisator Eric Keijer. "In 2017 zijn we op ons hoogtepunt gestopt, omdat we vonden dat het tijd was voor iets nieuws. Met Beyond Sensation gaan we de eerste langverwachte stap in die richting zetten."

Sensation werd bedacht door ID&T-oprichter Duncan Stutterheim en vond in 2000 voor de eerste keer plaats. In 2001 werd de eerste editie Sensation White georganiseerd, waarbij alle bezoekers in het wit gekleed gingen. Daarna verkocht Sensation Amsterdam ieder jaar uit, met ruim 40.000 bezoekers.

Het evenement werd ook internationaal succesvol, dankzij samenwerkingen met dj's als Armin van Buuren, Tiësto en Martin Garrix. Op vijf verschillende continenten vonden Sensation-feesten plaats.

In 2017 vond de laatste Sensation in Amsterdam plaats. Het evenement werd toen afgesloten door dj Tiësto, die als mystery guest kwam draaien.

Beyond Sensation zal zaterdag 4 juli plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De kaartverkoop begint in februari 2020.