De Amerikaanse rapper Juice Wrld is zondag op 21-jarige leeftijd overleden. De muzikant werd onwel op de luchthaven Chicago Midway en overleed later in het ziekenhuis, meldt TMZ.

Jarad Anthony Higgins, zoals de rapper eigenlijk heet, werd onwel na de landing van zijn vlucht uit Californië. Higgins werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed in het ziekenhuis. De doodsoorzaak is niet bekend. Er zou bloed zijn gekomen uit de mond van de rapper.

Juice Wrld brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams. Hij stond dit jaar nog op LowLands en bracht in totaal twee studioalbums uit. Higgings werkte onder meer samen met zangeres Ellie Goulding voor het nummer Hate Me. Ook bracht hij het nummer Wasted met Lil Uzi Vert uit en stond hij met rapper Nicki Minaj op het podium tijdens haar wereldtour.

Higgins groeide op in een buitenwijk van Chicago. Zijn ouders scheidden toen hij nog jong was en zijn oudere broer en hij werden vanaf dat moment opgevoed door hun moeder. Het was een conservatief christelijk huishouden waarin zijn moeder hem verbood naar hiphop te luisteren. Higgins leerde zichzelf piano en gitaar spelen en later ging hij ook drummen. In zijn tienerjaren was hij verslaafd aan diverse soorten drugs, waaronder Alprazolam (in Amerika bekend als Xanax). Higgins werd deze week 21 jaar.