De familie van Marvin Gaye wil de plagiaatzaak tegen Pharrell Williams nieuw leven inblazen na recente uitspraken van de producer. Volgens de nabestaanden van de overleden zanger staat wat Williams onlangs zei in een interview met GQ haaks op wat hij in de rechtbank onder ede beweerde, meldt The Hollywood Reporter.

Pharrell Williams en Robin Thicke waren verwikkeld in een lange juridische strijd met de familie van Gaye over de hit Blurred Lines. Dit lied leek volgens de nabestaanden teveel op Gaye's hit Got to Give It Up. In 2018 moesten Thicke en Williams een bedrag van bijna vijf miljoen dollar neertellen.

Williams zei destijds in de rechtszaak dat hij niet de studio in was gegaan met de intentie om iets te maken dat 'klonk of voelde als het werk van Gaye'. In het interview met GQ vertelt Williams echter over zijn ervaringen met 'reverse engineering', waarbij hij bestaande liedjes die hem raken ontleedt en een vergelijkbaar 'gevoel' creëert in zijn eigen muziek. "Ik wilde iets maken wat niet precies hetzelfde klonk, maar je wel hetzelfde gevoel geeft", legt hij het proces uit.

"Met Blurred Lines kwam ik daarmee in de problemen", zegt Williams in dat interview. Volgens de familie van Gaye is dit bewijs dat Williams in de rechtbank heeft gelogen. "De vraag of Got To Give It Up in het hoofd van Williams zat toen hij Blurred Lines maakte stond centraal in de rechtszaak. Dat feit is belangrijk om de vraag te beantwoorden of Williams en Thicke Got To Give It Up bewust en opzettelijk kopieerden. Dit interview haalt zijn eerdere gezworen uitspraken onderuit", aldus een verklaring van de familie.

Blurred Lines werd in 2013 één van de grootste internationale hits van het jaar. Niet lang na het uitbrengen volgde er ook kritiek op de plaat, omdat de songtekst vrouwonvriendelijk zou zijn. William zei onlangs in een ander interview met GQ dat hij zich nu schaamt voor de teksten van oudere nummers en dat Blurred Lines zijn kijk op seksisme heeft veranderd.