Pearl Jam maakte zaterdag bekend dat het komende zomer een extra show geeft in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor de eerder aangekondigde show van 22 juli loopt zo goed dat er nu ook op 23 juli een concert is ingepland.

De kaartverkoop voor het extra concert is per direct gestart. De concerten in Amsterdam zijn onderdeel van de Europese tour van Pearl Jam. Die begint op 23 juni in Frankfurt en eindigt op 23 juli in Amsterdam.

De Amerikaanse rockers verschijnen tijdens de tour op vier festivals als headliner: Lollapalooza Stockholm en Parijs, Rock Werchter en BST Hyde Park. Special guests Pixies, IDLES en White Reaper wisselen elkaar af als opener van de shows. White Reaper is de special guest tijdens de shows in Amsterdam.