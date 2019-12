Het nummer Hou Je Bek En Bef Me van zangeres MEROL (28) is uitgeroepen tot 3voor12 Song van het Jaar. Tijdens het gelijknamige festival in TivoliVredenburg in Utrecht werd vrijdagavond de winnaar bekendgemaakt.

"Deze prijs is de kroon op een absoluut topjaar voor mij. Ik vind het waanzinnig dat Hou Je Bek En Bef Me in het lijstje staat tussen Nirvana, Radiohead en andere legendarische bands", aldus de winnende zangeres.

Het nummer is het eerste Nederlandstalige nummer van een vrouw dat de prijs wint. "Het is een feministisch pamflet geworden en dat in het jaar waarin vrouwen echt de popwereld veroverd hebben: Billie, Lizzo! Uh en Merol dus", aldus Merol.

Merel Baldé, zoals de zangeres echt heet, begon haar carrière op het toneel en speelde onder meer in de musical Soldaat van Oranje. In 2018 brak ze groots door met haar lied Lekker Met De Meiden. Op 29 december sluit ze haar clubtour af in de grote zaal van Paradiso.

Het is de tweede keer dat een vrouwelijke act uit binnen- of buitenland de Song van het jaar weet te winnen, na Krezip in 2000. De top 5 wordt dit jaar meer dan ooit gedomineerd door Nederlanders. Naast de Amerikaanse popster Billie Eilish (Bad Guy, op 2) staan op 3 Snelle (Reünie), op 4 Danny Vera (Rollercoaster) en op 5 Songfestival-winnaar Duncan Laurence (Arcade).

De 3voor12 Song van het Jaar wordt sinds 1985 uitgereikt. Vorig jaar ging de de Utrechtse band Kensington er met de titel vandoor voor het nummer Slicer.

Man In Nood beste album

Ook werd vrijdagavond de 3voor12 Award 2019 voor beste album uitgereikt. Deze ging naar Willem voor zijn album Man In Nood. Hij ontving de VPRO-prijs vrijdagavond uit handen van Eva Koreman. Het lid van rapformatie The Opposites maakte een bijzonder openhartig album over een pikzwarte periode in zijn leven.

De jury over het winnende album: "Man In Nood is een album waar we het over tien jaar nog over hebben. Een weergaloze comeback die belangrijke maatschappelijke thema's aankaart vanuit een persoonlijk verhaal, en bovendien muzikaal weergaloos is geproduceerd."

De prijs voor beste album werd dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. Vorig jaar ging hiphopartiest Ray Fuego er met de prijs vandoor.