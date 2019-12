Frenna is de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify in 2019, meldt de muziekdienst vrijdag op Instagram. De muziek van de rapper werd ruim 380 miljoen keer beluisterd.

Frenna blijft hiermee zijn collega-rappers Snelle en Bizzey voor, die repectievelijk de tweede en derde plek innemen.

Frenna scoorde in 2016 samen met Ronnie Flex de hit Energie. Vorig jaar voerde hij de Top 40 aan met Verleden Tijd, een cover van Abels Onderweg in samenwerking met Lil' Kleine en had succes met de single Culo. Dit jaar scoorde Frenna een hit met het nummer Ghetto Youth en won hij de Edison Popprijs voor zijn album Francis.

In Nederland heeft Spotify ruim 3,5 miljoen gebruikers. Deze week werd bekend dat Hij Is Van Mij in 2019 het meest gestreamde nummer in Nederland is. Dit is een samenwerking tussen Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey. Dat nummer werd op Spotify ruim 51,5 miljoen keer beluisterd.

Op nummer twee in de nationale top tien staat Hoe Het Danst van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle. Op drie volgt Señorita van Sam Mendes en Camilla Cabello.