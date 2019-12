Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Camila Cabello - My Oh My

Camila Cabello bracht de afgelopen weken met regelmaat nieuwe liedjes uit en nu is haar tweede album Romance volledig te beluisteren. De voormalige Fifth Harmony-zangeres scoorde twee jaar geleden al een wereldhit met Havana en dit jaar werd Señorita, haar duet met Shawn Mendes, het meest beluisterde lied van het jaar op Spotify. Voor de nieuwe single My Oh My werkte de zangeres samen met DaBaby. Op 15 juni staat Cabello in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Harry Styles - Adore You

Harry Styles brengt op 13 december zijn tweede album Fine Line uit. De Britse zanger, die deel uitmaakte van boyband One Direction, bracht onlangs al de singles Lights Up en Watermelon Sugar uit, die hij bij Saturday Night Live ten gehore bracht. De laatste single die de zanger voor de release van het album uitbrengt, is Adore You. Op woensdag 6 mei keert Styles terug naar de Amsterdamse Ziggo Dome.

Snelle, Jairzinho en Elske DeWall - Meer Dan Een Ander (Verspijkerd)

De band Van Dik Hout bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met de plaat Verspijkerd, waarop acht liedjes van de band door hedendaagse artiesten worden bewerkt. Rapper Snelle werkte samen met Jairzinho en zangeres Elske DeWall aan een nieuwe versie van Meer Dan Een Ander. Op het album dat 13 december verschijnt, staan ook bijdrages van Josylvio, Kempi en Sharon Doorson.

Bastille - Admit Defeat

Bastille bracht in juni nog het nieuwe album Doom Days uit, maar de Britse band heeft nu alweer nieuwe muziek klaarliggen. De nieuwe single Admit Defeat is onderdeel van de This Got Out Of Hand-editie van Doom Days, die vrijdag verschijnt. De band van Dan Smith scoort al sinds 2012 hits in Nederland, waarvan Pompeii en Happier de grootste waren.

The Kik - Plekken Waar Je Niet Mag Roken

The Kik komt in februari met de nieuwe plaat Jin waarop de band een ander geluid laat horen. De eerste single, Plekken Waar Je Niet Mag Roken, heeft een jarentachtigsound vol synthesizers. Het nummer is een eerbetoon aan de in 2015 overleden zanger Armand. De band van zanger Dave von Raven werkte eerder samen met de artiest. Jin verschijnt volgend jaar op Valentijnsdag.

