R. Kelly heeft donderdag een nieuwe aanklacht ontvangen. De zanger heeft volgens de openbaar aanklager van Brooklyn in 1994 een andere persoon aangezet om een functionaris om te kopen voor een vals identiteitsbewijs van een derde, niet bij naam genoemde vrouwelijke persoon.

De aanklacht doet niet uit de doeken of de omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het valse identiteitsbewijs uiteindelijk is gefabriceerd. Ook wordt R. Kelly er in deze aanklacht niet van beschuldigd de vrouwelijke persoon te hebben misbruikt.

Robert Kelly, zoals de 52-jarige zanger in het echt heet, staat in april 2020 in Chicago terecht voor verschillende misdrijven, waaronder het bezitten van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang. In Brooklyn vindt zijn rechtszaak plaats in mei van dat jaar, voor onder meer het weghouden van vrouwen en meisjes bij hun vrienden en familie.

R. Kelly zit sinds zijn arrestatie in juli vast, in afwachting van zijn berechting in rechtszaken in meerdere Amerikaanse staten. De zanger heeft bij een eerdere zitting verklaard onschuldig te zijn.