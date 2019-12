Paul Elstak is een veteraan in het dj-vak, maar ziet de laatste tijd steeds vaker "soapfiguren" op het podium. Dat zegt de 53-jarige hardcore-dj in gesprek met Playboy.

Elstak viert dit jaar het 25-jarig bestaan van zijn hit Rainbow in the Sky. In de laatste decennia heeft hij van dichtbij meegemaakt hoe zijn professie is veranderd. Zo zouden dj's vandaag de dag veel meer op hun presentatie letten.

"Die hebben mooie kleren aan en zijn veel meer met hun uiterlijk bezig. Vrouwelijke dj's hebben decolletés, mooie jurkjes. Dat deden ze vroeger echt niet. Het vak van dj is echt veranderd, het is steeds meer een populariteitspoll - hoe goed je kunt draaien is minder belangrijk."

"Tegenwoordig staan er van die soapfiguren op het podium. Er wordt niet gedanst, het publiek staat alleen maar met hun telefoons de dj te filmen", aldus Elstak.

'DJ Mag Top 100 is smet op het vak'

Elstak vindt de verkiezing van de beste dj ter wereld door de lezers van DJ Mag daarnaast overschat. "Het is een populariteitsprijs die niets meer te maken heeft met de beste dj's ter wereld", meent de hardcore-dj.

"Er wordt ook heel veel geld in geïnvesteerd. Ik heb gehoord dat er dj's zijn die een ton in zo'n campagne stoppen, er schijnt ook geld naar DJ Mag te gaan. Als je nummer één wordt, verdien je zo'n bedrag in een weekend weer terug. Nee, die hele Top 100 is een smet op het vak."