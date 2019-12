De Netflix-documentaire over zangeres Taylor Swift kan toch doorgaan, ondanks eerdere problemen over het gebruik van oudere liedjes van Swift voor de film. Dat schrijft Variety woensdagavond. Het oude label van Swift, Big Machine Label Group, stond haar niet toe om haar oude muziek in de documentaire te gebruiken maar blijkt dat nu toch wel te doen.

'Taylor Swift: Miss Americana' gaat op 23 januari in premiere op het Sundance Film Festival, waarvan woensdag de lineup bekend werd gemaakt met 118 titels. De documentaire over de 29-jarige zangeres, een productie van Netflix, zal volgens Variety op de eerste dag van het festival worden vertoond.

Swift maakte in november op sociale media bekend dat de documentaire in de maak was, maar ook meteen op losse schroeven kwam te staan. Haar eerste zes albums zijn ondergebracht onder de Big Machine Label Group, die eerder dit jaar werd overgenomen door Scooter Braun. Het gebruik van deze muziek voor de documentaire werd door Braun niet toegestaan.

Nu blijkt volgens Variety dat de muziek toch gebruikt mag worden in de documentaire. Er zou geen direct contact meer zijn geweest tussen Swift en Braun, omdat Swift gesprekken zou hebben geweigerd. Braun vroeg via sociale media om een gesprek met de zangeres, nadat hij en zijn familie doodsbedreigingen hadden ontvangen.

In het bericht op sociale media liet Swift ook weten dat Big Machine Label Group haar niet toestond om een medley van haar bekendste nummers te spelen op de American Music Awards (AMA) op 24 november, waar ze werd geëerd als beste artiest van het decennium.

Uiteindelijk mocht ze dit toch doen en nam ze zes van de prijzen in ontvangst bij de uitreiking. Hiermee kreeg ze in totaal 29 onderscheidingen op haar naam en brak ze het record van Michael Jackson, die 24 prijzen had.