Massive Attack en The National treden op tijdens de komende editie Best Kept Secret. Dat maakt de festivalorganisatie woensdag bekend.

Massive Attack, bekend van onder meer Teardrops, zal de afsluitende act zijn op de zondag.

De achtste editie van Best Kept Secret vindt plaats van 12 tot en met 14 juni 2020 op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

De afgelopen drie edities raakten uitverkocht. Het festival biedt plaats aan 25.000 bezoekers. Op de vorige editie waren onder anderen Cigarettes After Sex, Bon Iver en Kraftwerk te horen op het festival.