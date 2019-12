De muziek van JAY-Z is weer op Spotify te vinden. De rapper, die woensdag zijn vijftigste verjaardag viert, haalde zijn albums in 2017 van het streamingplatform af.

Op de Instagram-pagina van Spotify wordt JAY-Z gefeliciteerd en valt te lezen dat zijn albums weer op het platform te horen zijn. De rapper heeft het nieuws zelf nog niet aangekondigd.

JAY-Z zorgde er in april 2017 voor dat zijn albums niet meer op Spotify te horen waren. Hij gaf hier nooit een officiële verklaring voor, maar gedacht werd dat de rapper dit besloot omdat Spotify minder betaalt dan streamingdiensten met enkel betalende abonnees.

JAY-Z begon in 2015 zijn eigen streamingservice TIDAL. Zijn nieuwe werk brengt hij vaak eerst op dit platform uit. Het recentste soloalbum van de rapper, 4:44, verscheen in 2017. Een jaar later bracht hij de plaat EVERYTHING IS LOVE uit met zijn vrouw Beyoncé, onder de artiestennaam THE CARTERS.

De vijftigjarige rapper, die werd geboren als Shawn Carter, bracht zijn debuutalbum Reasonable Doubt uit in 1996. In Nederland scoorde hij hits met onder meer de nummers Hard Knock Life (Ghetto Anthem), '03 Bonnie & Clyde met Beyoncé, Empire State of Mind met Alicia Keys en Numb/Encore met Linkin Park.