Drake is de artiest met wereldwijd de meeste streams op Spotify in de periode van 2010 tot en met 2019. De nummers van de Canadese rapper werden in die periode 28 miljard keer online beluisterd op het muziekplatform, blijkt uit het overzicht dat Spotify dinsdag heeft vrijgegeven.

Singer-songwriter Ed Sheeran en rapper Post Malone maken de top drie compleet. Zangeres Ariana Grande is met een vierde plek wereldwijd meest gestreamde vrouwelijke artiest van het decennium. Rapper Eminem volgt op plek vijf.

Onder 248 miljoen Spotify-gebruikers was Post Malone de wereldwijd meest gestreamde artiest van 2019. Hij realiseerde ruim 6,5 miljard streams.

Billie Eilish is na Malone de artiest met de meeste streams in het jaar 2019. De nummers van haar album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? werden in totaal ruim zes miljard keer gestreamd. Hiermee is de zeventienjarige zangeres de eerste vrouwelijke artiest met het meest gestreamde album van het jaar.

Shape of You van Ed Sheeran is met 2,3 miljard streams het meest beluisterde nummer van de periode 2010-2019. Camila Cabello en Shawn Mendes behaalden in 2019 de meeste streams met het nummer Señorita (ruim 1 miljard).