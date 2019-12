Deep Purple geeft op 28 oktober 2020 een concert in Ziggo Dome. De Britse rockband, die in 2017 ook een concert in Amsterdam gaf, gaat opnieuw op tournee in Europa. De kaartverkoop start op vrijdag 6 december om 10.00 uur.

De bandleden van Deep Purple staan sinds de jaren zeventig op het podium en hebben sindsdien meer dan 120 miljoen albums verkocht.

De band, bekend van nummers als Smoke On The Water en Child in Time, wordt beschouwd als een van de meest iconische rockbands van de vorige eeuw en werd eerder opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.