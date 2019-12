Duncan Laurence en Snelle maken op 10 februari kans op drie Edisons. Laurence, die in mei het Eurovisie Songfestival op zijn naam schreef, is genomineerd in de categorieën beste nieuwkomer, beste lied en beste videoclip (de laatste twee voor het nummer Arcade).

Snelle maakt samen met Ilse DeLange en Kensington kans op de prijs voor het beste album. De rapper is genomineerd met zijn album Vierentwintig, waarop hij zich volgens de Edison-jury "van een kwetsbare kant laat zien".

Het album is, samen met Visionair van Henkie T en Gimma van Josylvio, ook genomineerd in de categorie hiphop.

Snelle is, net als Laurence en zangeres Nona, genomineerd in de categorie beste nieuwkomer.

Oudste muziekprijs van Nederland

De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont, is volgens de organisatie vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Grammy Award.

De winnaars worden op 10 februari 2020 bekendgemaakt.