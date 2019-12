Fay Claassen is bezig met de voorbereidingen voor een album met zelfgeschreven nummers. Vijf nummers zijn inmiddels af, waaronder een ode aan haar vader, laat de jazzzangeres maandag - op haar vijftigste verjaardag - aan NU.nl weten.

"Ik ben na al die jaren zingen voor het eerst mijn eigen muziek aan het schrijven", vertelt de in Nijmegen geboren Claassen vanuit Keulen, waar ze woont met haar gezin. "Een jaar geleden schreef ik mijn eerste liedje. Naast de vijf nummers die inmiddels klaar zijn, zijn er nog vier in ontwikkeling. De nummers zijn Nederlands- en Engelstalig en hebben meer popinvloeden dan de jazz die ik normaal gesproken zing."

"Eén nummer heb ik geschreven voor mijn dementerende vader, die kunstenaar is", aldus de zangeres. Het heet Het Schilderij van de Liefde. Ik wilde het liedje geen treurzang laten zijn over dementie en het je niet kunnen herinneren van dingen die je hebt meegemaakt. Het is een ode aan zijn kunst en zijn penseelstreken op het doek."

"Ik heb heel veel muziek gezongen van anderen. Nu is het tijd om mijn eigen verhaal te vertellen", legt Claassen de nieuwe stap in haar carrière uit. "Ik voelde mezelf altijd tekortschieten voor het zelf componeren van muziek. Sinds ik negen jaar geleden mijn dochtertje kreeg, voel ik bevrijding. Ik besef dat niet alles perfect hoeft te zijn en dat ook mijn verhalen ertoe doen."

De verschijningsdatum van Claassens album met eigen materiaal is nog niet bekend. Voorafgaand wil de zangeres een select gezelschap de opnames van bijbehorende videoclips laten bijwonen. "Fans mogen met een koptelefoon meeluisteren met de nieuwe nummers op een speciaal evenement dat ik wil organiseren. Ik wil mijn publiek directer bereiken."

'De Zon in Scheveningen smaakte naar meer'

In 2016 vertolkte Claassen op verzoek van de familie van Rita Reys een eerbetoon aan de in 2015 overleden jazzzangeres, die in Claassen haar enige opvolger zag. "Het Nederlandstalige nummer De Zon in Scheveningen smaakte naar meer", vertelt Claassen. "Door dit nummer wilde ik vaker Nederlandstalig repertoire doen."

De zangeres heeft samen met Cor Bakker het duoproject COR-I-FAY. Vanaf het voorjaar van 2020 gaat Claassen met Bakker op tournee in het kader van de bevrijding van Nederland (in dat jaar 75 jaar geleden).

Claassen won in 2018 twee Edisons, de oudste muziekprijzen van Nederland. Ze ontving de Jazzism Publieksprijs en een Edison in de categorie Jazz Vocaal Nationaal voor haar album Luck Child.