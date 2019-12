Dua Lipa heeft maandag de Europese data van haar Future Nostalgia-tournee aangekondigd en doet hierbij ook Nederland aan. Op 7 mei 2020 staat de New Rules-zangeres in de Amsterdamse Ziggo Dome. De Amerikaanse rockband Pearl Jam doet dezelfde zaal aan op 22 juli 2020.

De tour van Lipa draagt dezelfde naam als haar nieuwe album, dat volgend jaar verschijnt. De eerste single hiervan, Don't Start Now, is al uit en werd al meer dan 170 miljoen keer gestreamd. De 24-jarige Brits-Kosovaarse zangeres brak in 2015 door met haar tweede single Be the One en scoorde grote hits met New Rules, One Kiss en Scared to be Lonely.

Bij de recentste uitreiking van de Grammy Awards won Lipa twee prijzen: die voor beste nieuwe artiest en beste danceplaat.

Meest recentelijk trad de zangeres in ons land op tijdens Lowlands 2018. De kaartverkoop voor haar concert start aanstaande vrijdag op 6 december.

Pearl Jam geeft in Europa dertien concerten samen met de bands Idles, Pixies en White Reaper, die elkaar afwisselen als voorprogramma. De band stond in 2018 ook al in de Ziggo Dome. Dat jaar stonden ze eveneens op Lowlands.

Frontman Eddie Vedder trad eerder dit jaar nog solo op in Nederland. In juni stond hij in AFAS Live. De kaartverkoop voor de show van Pearl Jam start op zaterdag 7 december.