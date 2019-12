Dua Lipa heeft maandag de Europese data van haar Future Nostalgia-tournee aangekondigd en doet hierbij ook Nederland aan. Op 7 mei 2020 staat de New Rules-zangeres in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Haar tour heeft dezelfde titel als haar nieuwe album, dat volgend jaar verschijnt. De eerste single hiervan, Don't Start Now, is al uit en werd al meer dan 170 miljoen keer gestreamd.

De 24-jarige Britse brak in 2015 door met haar tweede single Be the One en scoorde grote hits met New Rules, One Kiss en Scared to be Lonely.

Bij de meest recente uitreiking van de Grammy Awards won Lipa twee prijzen: die voor beste nieuwe artiest en beste danceplaat.

Meest recentelijk trad de zangeres in ons land op tijdens Lowlands 2018. De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag op 6 december.