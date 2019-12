Zangeres Netta adviseert Duncan Laurence om het Eurovisie Songfestival te vergeten en de moed te hebben om als artiest te groeien. In gesprek met het AD (€) vertelt de winnares van het Eurovisie Songfestival 2018 maandag dat ze haar artistieke vrijheid neemt omdat ze zichzelf niet wil verliezen.

"Try not to give a fuck. Probeer niet anderen te pleasen", aldus de 26-jarige Israëlische. "Ik breng nu een single uit waarvan mensen misschien vinden dat hij niet bij me past, heel gevoelig, intiem, en dat is riskant. Maar ik neem die vrijheid, want anders slaat de rot toe. Eigenlijk wil ik alle veertig nummers die ik de afgelopen tijd geschreven heb en die best slecht zijn, de wereld insturen. Ik wil me niet schamen, ik wil de moed hebben om in het openbaar als artiest te groeien en dat, precies dát, wens ik Duncan toe."

"De Eurovisiefans houden van me, zeker, maar blijven ze ook van me houden als ik iets totaal anders doe? Dat is nog maar de vraag", twijfelt Netta Barzilai, de volledige naam van de zangeres, aan de loyaliteit van fans. "Dus nu is het mijn persoonlijke missie terug te keren naar aarde, terug te keren naar mezelf. En dat hele Eurovisie even vergeten, er geen fuck meer om geven wat anderen denken."

Netta won in mei 2018 in Lissabon namens Israël het Eurovisie Songfestival met het nummer Toy. "Dit is een belangrijk moment voor mij, voor de delegatie en voor ons land, dat op dit moment niet veel redenen heeft om blij te zijn", sprak ze na haar terugkeer uit Portugal tot de mensen die haar onthaalden op de luchthaven van Tel Aviv.

Op 15 december treedt Netta op tijdens Het Grote Songfestivalfeest in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ze deelt daar het podium met de Nederlandse songfestivaldeelneemsters Ruth Jacott en Edsilia Rombley en de Belgische Sandra Kim, die de liedjeswedstrijd won in 1986 met J'aime la Vie.