Zanger Rolf Sanchez wil zich na zijn deelname aan het AVROTROS-programma Beste Zangers vooral focussen op het Nederlandse publiek, zegt hij zaterdag in RTL Boulevard.

Sanchez was in het tv-programma onder andere te zien in duet met zangeres Emma Heesters. Met het nummer Pa Olvidarte staan de artiesten op nummer drie in de Nederlandse Top 40.

In het interview met RTL Boulevard vertelt Sanchez dat hij na zijn deelname aan Beste Zangers bijna niet meer normaal over straat kan. Sanchez is ook een bekende artiest in de Dominicaanse Republiek. "Mijn focus ligt nu wel echt hier, omdat het Nederlandse publiek mij omarmt", aldus Sanchez.

Over toekomstige muziek zegt Sanchez in RTL Boulevard: "Ik heb heel veel muziek liggen." De hit Pa Olvidarte is voor de helft in het Spaans en voor de helft in het Nederlands gezongen. "Het Nederlands-Spaanse is wel echt te gek hier in Nederland dus dat ga ik zeker doen", aldus de zanger.