Jan Keizer heeft met verbazing gekeken naar de Ranking the Stars-afleveringen waarin zijn collega Anny Schilder te gast was. Dat zegt hij in een dubbelinterview in AD.

"Zeg 'sjongesjonge, wat gebeurt er nu toch weer?' als het gaat over: wie is er de geilste? Wie komt er op 10 en wie op 1?"

Schilder heeft zelf geen enkele moeite met haar deelname aan het door Paul de Leeuw gepresenteerde programma: "Meestal sta ik bij die dingen op 10, hoor. Aan de andere kant: ik had willen zeggen dat ik mijn kindjes ook niet van een paling heb gekregen. Ik weet: als ik niet tegen zulke vragen kan, had ik niet moeten meedoen. Maar ik vind het geweldig, ik heb zoveel plezier en krijg zulke leuke reacties."

'Anny gaat eerst duiken'

Keizer en Schilder zijn op dit moment bezig aan hun afscheidstournee door heel Nederland. Keizer wil na decennialang te hebben opgetreden, tijd maken voor nieuwe activiteiten in zijn leven. Schilder heeft reeds besloten om solo door te gaan, al weet ze nog niet hoe dat eruit gaat zien.

"Ik zie het allemaal wel, ik ben niet iemand die plannen maakt. Ik leef in het nu, ik kan niet ver vooruitkijken. Mijn moeder zei: 'Anny gaat eerst duiken en dan komt ze erachter dat ze niet kan zwemmen.' Impulsief dus. Hoewel ik iets voorzichtiger ben. Ik ben nu oma, ik kan niet meer alles doen wat ik wil."

Het laatste concert van het duo zal op 31 december plaatsvinden in Roemenië. Keizer heeft zich nu al goed voorbereid: "De laatste keer dat ik er was, moest ik skiondergoed kopen in de supermarkt. Zo koud. Dat moet ik nu meenemen in mijn koffer. Het wordt fantastisch. De mensen daar bléven de vorige keer doorbuigen en zullen dat ook straks doen. Zo mooi. Echt kippenvel."