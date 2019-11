Snoop Dogg brengt op 6 december een album met slaapliedjes die op zijn eerdere hits gebaseerd zijn uit, meldt de muziekwebsite XXL Mag vrijdag.

Op het album Lullaby Renditions of Snoop Dogg zijn instrumentale versies van onder meer de hitsingles Gin and Juice, Beautiful, Drop It Like It's Hot en What's My Name te horen.

De Amerikaanse rapper werkte voor het album samen met platenmaatschappij Rockabye Baby!.

Lullaby Renditions of Snoop Dogg is vanaf 6 december te beluisteren op streamingwebsites en zal op 29 november in het kader van Record Store Day uitgebracht worden op vinyl.