Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

The Weeknd - Heartless en Blinding Lights

De Canadese r&b-zanger The Weeknd brengt deze week twee nieuwe singles uit. Het lied Blinding Lights was eerder deze week al deels te horen in een autoreclame. Op Heartless blijft hij dichter bij de hiphop- en r&b-sound waar hij zijn carrière mee opbouwde. De zanger, bekend van hits als Earned It, Can't Feel My Face en Starboy, bracht in 2016 zijn laatste album uit en in 2018 volgde nog de EP My Dear Melancholy. Het is nog niet bekend wanneer de volgende plaat van Abel Tesfaye, zoals de zanger echt heet, zal verschijnen.

Waylon - Lie With Me

Waylon brengt alweer zijn zesde album uit. De zanger die in 2009 met het lied Wicked Way doorbrak, reisde af naar Nashville om daar aan nieuwe muziek te werken. De single I Should Be Loving You was het eerste wapenfeit. Het album telt negen nieuwe liedjes en is Waylons eerste nieuwe werk sinds het album The World Can Wait, dat de zanger voor zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival van 2018 uitbracht.

Brainpower - 1999-2019

Rapper Brainpower zit alweer twintig jaar in het vak en dat viert hij met de toepasselijke single 1999-2019. Hierop blikt hij terug op zijn successen en spreekt hij van een nieuw begin. De rapper, geboren als Gert-Jan Mulder, heeft zes albums op zijn naam staan en scoorde in 2002 zijn grootste hit met het lied Dansplaat.

RIMON - Hypnotizing

De 22-jarige zangeres RIMON werd in Eritrea geboren en vluchtte op vierjarige leeftijd met haar moeder naar Nederland. Ze bracht in 2018 haar eerste EP BBYGIRL FOCU$ uit, die haar internationale aandacht opleverde. Het is nog niet duidelijk wanneer haar debuutalbum verschijnt, maar RIMON brengt vrijdag wel de nieuwe single Hypnotizing uit.

Louis Tomlinson - Don't Let It Break Your Heart

Louis Tomlinson is de laatste van de One Direction-zangers die zijn debuutalbum als soloartiest uitbrengt. Zijn collega's Harry Styles, Zayn Malik en Niall Horan brachten al eigen platen uit en Liam Payne doet dit op 6 december. Tomlinson laat zijn fans nog wachten tot 31 januari, wanneer zijn album Walls verschijnt. Maar hij brengt wel alvast de nieuwe single Don't Let It Break Your Heart uit.

