De Britse band Massive Attack heeft de hulp van onderzoekscentrum Tyndall Centre ingeroepen om de CO2-uitstoot van een gemiddelde tour van muzikanten in kaart te brengen. In een brief in The Guardian licht bandlid Robert Del Naja toe dat hij hoopt dat de resultaten helpen bij het vinden van klimaatneutrale manieren om te toeren.

Del Naja, die samen met Grant Marshall de band Massive Attack vormt, legt uit dat ze al jaren letten op de CO2-uitstoot van hun tours, door zoveel mogelijk met de trein te reizen en het planten van bomen. Volgens de muzikanten zet dat echter niet genoeg zoden aan de dijk.

Zo blijkt dat de manier van reizen van de band in verhouding maar weinig verschil maakt en dat er ook moet worden gekeken naar hoe bezoekers naar het concert reizen en hoeveel CO2 de betrokken concertzaal uitstoot. Massive Attack deed een verzoek bij het Tyndall Centre die deze elementen nu grondig gaat onderzoeken.

De band is van plan de uitkomst van dit onderzoek te delen met collega-muzikanten, organisatoren van festivals en eigenaars van concertzalen, zodat de CO2-uitstoot van de muziekindustrie in de toekomst flink kan worden teruggedrongen.

Massive Attack is betrokken bij de protesten van de groep Extinction Rebellion, die strijdt tegen klimaatverandering. In april gaven ze een optreden bij een protest van de groep in Londen.

De band Coldplay maakte onlangs bekend niet langer op tour te gaan als dit niet op een klimaatneutrale manier kan. Zangeres Billie Eilish kondigde aan informatiecentra over het terugdringen van CO2-uitstoot op te zetten bij haar aankomende wereldtour.