Waylons huidige manier van leven is terug te horen op zijn album Human. De artiest geniet van zijn gezinsleven en dat heeft invloed op zijn stemgebruik, zegt hij in een interview met NRC.

"Ja, want je stem is onderdeel van je karakter. Dat hoor je aan de zang op de nieuwe plaat. Die is minder heavy. Dat het anders was, hoorde ik zelf meteen. Er is een ringetje bijgekomen in de boom", aldus de zanger.

Na een wilde periode heeft Waylon rust gevonden bij zijn vriendin Bibi Breijman en hun één jaar oude kind. "Als je ouder wordt, komt er meer ruimte om het leven zelf toe te laten. Ik ben dertig jaar bezig geweest met maar één ding en dat was muziek. En ondertussen wenste ik me ooit een mooi huis met een grote tuin en een auto voor de deur", licht de artiest toe.

"Nu heb ik het allemaal en vind ik het fijn, maar het mag van mij ook allemaal weer weg. Want ik weet dat het daar niet om gaat. Ik wil gewoon een dag thuis zijn om te genieten van mijn kind en van mijn vrouw."

'Live ontstaan er allerlei nieuwe dingen'

Het zesde album van de Nederlandse zanger verschijnt vrijdag en werd in het Amerikaanse Nashville live tijdens een studiosessie opgenomen: "Live ontstaan er allerlei nieuwe dingen. Dan speelt iemand een gitaarpatroontje dat ik zo mooi vind, dat ik meteen mijn zang aanpas om hem meer ruimte te geven. Het zet je op scherp."

Waylon speelt op 29 en 30 november een eigen selectie van covers tijdens Waylon's Top 1000 in Rotterdam Ahoy.