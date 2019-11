Madonna is genoodzaakt enkele concerten af te zeggen door haar gezondheid. De zangeres schrijft op Instagram dat ze momenteel "overweldigende pijn" heeft en dat haar dokter haar heeft afgeraden het podium op te gaan.

"Vergeef me alsjeblieft voor deze onverwachte gebeurtenissen", begint Madonna haar bericht. "Het opvoeren van deze show geeft me elke avond veel plezier en het voelt als een straf om dit te moeten annuleren. De pijn die ik nu ervaar is te overweldigend. Ik moet rusten van mijn dokter om sterker terug te komen en verder te gaan met de tour."

Volgens Ticketmaster, dat de concerten organiseert, zijn tot nu toe alleen de shows van 30 november tot en met 2 december in Boston geannuleerd. Het is niet duidelijk of Madonna op 7 december in Philadelphia wel het podium op kan.

Madonna moest in oktober ook al enkele concerten uitstellen wegens een knieblessure. De 61-jarige zangeres bracht afgelopen juni haar album Madame X uit en reist op dit moment door Europa en de VS met haar Madame X Tour.