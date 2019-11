De Thomas Music BV is woensdag door de rechtbank in Almelo failliet verklaard. Chiel Ottink, echte naam van Thomas Berge, is eigenaar van de bv.

Dat meldt Tubantia woensdag. De bv was gevestigd in Diemen en stond sinds 2006 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Thomas Music BV was een zogeheten kleindochter van de Stichting Administratiekantoor Thomas Berge en volgens de krant de persoonlijke financiële holding van de zanger. De curator, die door een derde partij is aangewezen, zegt desgevraagd tegen NU.nl nog niet over meer informatie te beschikken.

Het management van Berge laat weten dat er in de bv geen activiteiten ondergebracht zijn die rechtstreeks verband houden met Thomas Berge als zanger. "Wij willen benadrukken dat de betreffende vennootschap al lang geleden op non-actief is

gesteld. Wij betreuren het ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren", luidt de verklaring. Het management meldt tevens dat faillietverklaring geen invloed heeft op de geplande activiteiten in de carrière van de zanger.

Artiesten gebruiken persoonlijke holdings voor verschillende inkomsten. Zo kunnen bijvoorbeeld opbrengsten van portretrechten en kaartverkoop beheerd worden. Het is niet bekend welke inkomsten de 29-jarige Berge in zijn bv beheerde.