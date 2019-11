Famke Louise wil volgend jaar een concert in de Ziggo Dome geven. De artiest is tijdens de Christmas Show in december al in de concertzaal te zien, maar wil in 2020 solo optreden.

Famke Louise ziet het optreden vooral als goedmakertje voor haar fans: "Speciaal voor alle mensen die door mijn show in Paradiso denken: shit, waarom was ik daar niet bij?", zegt ze in een interview in Grazia.

Wanneer het optreden zou moeten plaatsvinden, zegt ze niet. Wel vertelt ze dat ook volgend jaar verder gewerkt zal worden aan de tweede documentaire over haar leven. Daarin wil ze onder meer de situatie rondom de breuk met haar eerste management toelichten.

"Verder zeg ik liever niet veel meer over de oude situatie, omdat ik de rest van het verhaal voor mijn eigen documentaire bewaar. Hoe dat er precies uit komt te zien en waar het te zien zal zijn, weten we nog niet, maar we hebben er wel ideeën over." De artiest laat nog wel weten dat ze in de oude situatie "nauwelijks inspraak had" in de dingen die ze deed.

"Toen ben ik overgestapt naar een ander managementbureau. Daardoor is alles veranderd en inmiddels heb ik juist heel veel inspraak in alles wat ik doe. Er staat nu een team achter me dat me daarin ook goed steunt. Dat is heel erg fijn."