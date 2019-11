Kendrick Lamar is in 2020 een van de headliners van het jaarlijkse hiphopfestival WOO HAH!. Ook zullen er optredens van DaBaby, A$AP Ferg en Zwangere Guy zijn.

Tot de negentien bevestigde artiesten behoren ook onder anderen Earthgang, Lil' Keed, Santi en Tiffany Calver.

WOO HAH! vindt komend jaar plaats van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De kaartverkoop start op zaterdag 7 december.

Op de vorige editie traden onder anderen Stormzy en Travis Scott op.

Lamar geldt als een van de succesvolste en belangrijkste hiphopartiesten. Zijn laatste album DAMN. was het eerste in zijn genre dat de Pulitzer Price for Music kreeg.