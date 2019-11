Meidengroep The Pussycat Dolls maakt aankomend weekend tijdens de finale van het Britse The X Factor: Celebrity een comeback. Jurylid in het programma Louis Walsh vertelde maandag in de talkshow Lorraine dat het vijftal voor het eerst sinds 2010 weer samen optreedt.

Op zaterdag 30 november vindt de finale van het muziekprogramma plaats. In deze speciale editie strijden bekende Britten om de winst. Nicole Scherzinger, de voornaamste zangeres van The Pussycat Dolls, is jurylid in het programma. Volgens collega Walsh treedt Scherzinger zaterdag samen op met de overige leden Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Melody Thornton en Ashley Roberts.

The Pussycat Dolls werden in 1995 gevormd als burlesquegroep door choreografe Robin Antin. In 2005 begonnen de dames in een nieuwe samenstelling een muziekcarrière. Ze scoorden grote hits met liedjes als Don't Cha, Buttons, When I Grow Up en Beep.

De band bracht in totaal twee albums uit. Voordat het tweede album verscheen, besloot Carmit Bachar de band te verlaten. In 2009 werd bekend dat de andere leden voor onbepaalde tijd zouden stoppen met de band. De grotere rol die Scherzinger in de groep had als frontvrouw werd vaak als reden genoemd voor de breuk.