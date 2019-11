Billie Eilish (17) is de jongste artiest ooit die door Billboard is uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar. De Amerikaanse zangeres ontvangt de eer voor haar 'onuitwisbare indruk op de wereldwijde culturele tijdsgeest', aldus het muziektijdschrift.

Eilish, die al in 2016 haar debuutsingle Six Feet Under uitbracht, scoorde dit jaar grote hits met nummers als bad guy en bury a friend. Haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? behaalde wereldwijd de eerste plaats in de hitlijsten. In Amerika was ze de eerste na 2000 geboren artiest die de eerste plaats behaalde.

Onlangs werd bekend dat Eilish een van de grote kanshebbers is tijdens de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. De zangeres is zes keer genomineerd, onder meer in de categorieën beste album en beste lied (voor bad guy).

Eilish stond afgelopen zomer op het hoofdpodium van het festival Lowlands. Op 13 juli 2020 keert ze terug naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome.