Precies tachtig jaar geleden werd in Nutbush, een piepklein plattelandsdorpje in de Amerikaanse staat Tennessee, een vrouw geboren die later zou uitgroeien tot een van de grootste zangeressen ter wereld: Tina Turner. NU.nl zet enkele opvallende momenten en gebeurtenissen uit haar leven op een rijtje.

Tina Turner "zingt voor haar leven", stelt Albert Verlinde, die als algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland betrokken is bij de musical over Tina Turner die vanaf 1 februari in Utrecht te zien is.

"Na de scheiding van Ike had ze twee kinderen, maar geen geld", vertelt Verlinde aan NU.nl. "Waar een ander 'voor de leuk' zingt, was het voor haar pure noodzaak en dat klinkt door in haar muziek."

Ike en Tina Turner

Turner, die wordt geboren als Anna Mae Bullock, zingt als klein kind in kerkkoortjes. Eind jaren vijftig ontmoet ze in een nachtclub de dan al populaire zanger Ike Turner. Het is het begin van een jarenlang samenzijn, dat met veel geweld van Ike gepaard gaat. De twee gaan optreden onder de naam Ike & Tina Turner, krijgen een relatie en een kind en trouwen uiteindelijk in Mexico.

Hoe groter de successen worden, hoe erger Turner door haar man wordt mishandeld. In haar biografie My Love Story (2018) schrijft de zangeres over het jaar (1971) waarin Proud Mary een hit werd: "De eerste keer dat ik een staande ovatie kreeg, wist ik niet wat ik moest doen. We waren in Parijs, gaven een geweldige show en de Parijzenaren werden gek. Ze stonden op hun stoelen, klapten, en riepen m'n naam. Ik vroeg Ike of ik terug het podium op mocht. Hij had in die tijd zo'n kort lontje dat ik overal toestemming voor vroeg om te voorkomen dat ik klappen kreeg. Toen hij zijn goedkeuring gaf, werd ik zo overvallen door het applaus dat ik het publiek vroeg: menen jullie dit? 'Yeah!', schreeuwden ze."

Het duurt uiteindelijk tot eind jaren zeventig voor het huwelijk tussen Ike - die dan een zware drugsverslaving heeft - en Tina nietig wordt verklaard. Het stel heeft twee kinderen, van wie de oudste in 2018 zelfmoord pleegt.

Ike en Tina Turner. De zanger overlijdt eind 2007 na een overdosis drugs. (foto: BrunoPress)

Oudste vrouwelijke artiest met nummer 1-hit in VS

Nadat haar huwelijk met Ike is gestrand, probeert de zangeres een solocarrière van de grond te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar na enkele flops boekt ze wereldwijd succes met haar cover van het nummer Let's Stay Together, dat het in eerste instantie vooral goed doet in Nederland en Engeland en later pas aanslaat in haar thuisland. Een album volgt, en de eerste single - What's Love Got To Do With It - wordt een nummer één-hit. Turner is dan halverwege de veertig en is op dat moment de oudste vrouwelijke artiest met een nummer 1-hit in de Verenigde Staten.

Tina Turner in haar jonge jaren. (Foto: BrunoPress).

De liefde van haar leven

"Ik was 73 en voor het eerst in mijn leven zou ik een bruid zijn", schrijft Turner in My Love Story over haar huwelijk met de Duitse muziekproducent Erwin Bach. "Dat klopt, de eerste keer. Ik was getrouwd met Ike Turner, maar ik was nooit een bruid."

Bach vraagt haar twee keer ten huwelijk. De eerste keer is in 1989, als de zangeres vijftig wordt en Bach 33 is. Ze zegt nee omdat ze niet zeker weet of ze nog ooit wil trouwen, maar 23 jaar later denkt ze daar anders over. "Deze keer was de timing perfect."

De twee beloven elkaar eeuwige trouw aan het meer van Zürich - waar het stel dan al vijftien jaar woont - onder het toeziend oog van wereldberoemde gasten als Oprah Winfrey en David Bowie.

Tina Turner met goede vriendin Oprah Winfrey en liefde van haar leven Erwin Bach, eerder deze maand in New York bij de première van de musical over haar leven. (Foto: BrunoPress)

In aanraking met het boeddhisme

Het boeddhisme helpt Tina Turner de moeilijkste perioden met Ike te overleven. "Verschillende mensen, onder wie mijn jongere zoon Ronnie, hadden al gezegd dat ik er misschien wat aan zou hebben", schrijft ze in My Love Story. Ze begint in het geheim met het zogenoemde 'chanten' (het ritmisch zingen of spreken van woorden) omdat ze weet dat Ike het zou afkeuren.

"Ik groeide op met de gebeden van de heer, dus ik stond al open voor het idee van chanten, wat ook een vorm van bidden is. Ik wist niet precies wat ik zong, maar ik leerde dat het er meer om gaat wat ik erbij voelde. De klanken brachten me in contact met een dieper deel van mezelf."

"Ik begon anders te denken en voelde me lichter. Ik had een nieuwe mindset nodig om te kunnen dealen met mijn verschrikkelijke huwelijk, en het boeddhisme hielp me daarbij." In 2009 brengt Turner met een vriendin een album uit met boeddhistische en christelijke mantra's.

Tina Turner met Joop van den Ende in 2016. Hij zorgde ervoor dat er een musical kwam over haar leven. (Foto: BrunoPress)

Musical over het leven van Tina Turner

In 2018 gaat in Londen de musical Tina: The Tina Turner Musical in première. De voorstelling werd ontwikkeld door Stage Entertainment en ontstond na intensief contact tussen Joop van den Ende en de zangeres. In 2019 wordt de musical naar de Verenigde Staten gehaald en Duitsland en - zoals al gezegd - Nederland volgen.

Stage Entertainment-producent Albert Verlinde is altijd fan geweest van de zangeres. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik uitging in de jaren tachtig, toen liedjes als Private Dancer in de hitlijsten stonden", vertelt hij aan NU.nl.

"Ze is een heel benaderbaar iemand. Zo was ze eens te gast bij de Willem Ruis Show, waarin ze een duet zong met Ruis." Verlinde maakte de zangeres ook verschillende keren mee op afstand: hij zag haar aan het werk tijdens een workshop in Londen en bij premières van de musical over haar leven in Londen en New York. "Je ziet dan iemand die met volle teugen geniet."

“Ze vertelt een verhaal en is iconisch met dat haar en dat pakje dat ze altijd droeg.” Albert Verlinde

Hij noemt Tina Turner een icoon. "Er zijn niet zoveel artiesten die én een verhaal te vertellen hebben én iconisch durven zijn: dat haar, dat pakje dat ze altijd aan had. Als ik alleen de naam Tina zeg, kun je bijna nergens anders aan denken dan aan Tina Turner."

Verlinde bewondert ook de manier waarop de zangeres omgaat met alle ellende die ze heeft meegemaakt. Naast haar huwelijk met Ike werd ze onder meer getroffen door een beroerte, kreeg ze darmkanker en had ze last van nierfalen.

"Ze kan daar met ontzettend veel humor op terugkijken", zegt Verlinde over Turners huwelijk met Ike. "Ik heb bij een repetitie eens gezien dat ze zachtjes en lachend boe roept als degene die Ike speelt opkomt."

Volgens Verlinde heeft de zangeres overigens gezegd dat ze een keer naar de musical komt kijken in Nederland. "We hopen dat ze bij de première is, maar dat ligt ook aan haar gezondheid."