In een nieuwe mini-documentaire, genaamd The Story of Thanks for the Dance, vertellen verschillende artiesten en de zoon van Leonard Cohen over het ontstaan van het album Thanks for the Dance.

De plaat van de ruim drie jaar geleden overleden Cohen verscheen vrijdag. Artiesten als Damien Rice, Leslie Feist, Beck en leden van Arcade Fire en Death Cab for Cutie werkten eraan mee.

"In de periode dat Cohen deze nummers inzong, wist hij al dat hij niet meer lang te leven had", vertelt Feist in de docu. Ondanks dat kwam de singer-songwriter volgens Feist met "nieuwe ideeën die juist over het leven gingen, en niet over de dood".

Cohen overleed op 82-jarige leeftijd. Hij werd wereldberoemd met liedjes als Suzanne, So long Marianne en Bird on a Wire. Ook is hij bekend van het nummer Hallelujah, dat hij in 1984 uitbracht.