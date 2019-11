Coldplay brengt vrijdag een nieuw album uit, een dag nadat voorman Chris Martin in een interview met BBC vertelde te stoppen met touren tot het mogelijk is om dat klimaatneutraal te doen. NU.nl zet een aantal recensies van Everyday Life, het achtste studioalbum van de band, op een rijtje.

de Volkskrant - drie sterren

"Het achtste studioalbum van Coldplay moest volgens voorman Chris Martin iets heel anders worden dan de fans zouden verwachten. En dus komt een van de nog altijd grootste Britse popbands met het album Everyday Life, dat in twee helften is verdeeld. Een Sunrise-kant en een Sunset-kant. (...) Even wennen is het wanneer Coldplay zich met hulp van Stromae waagt aan een stukje wereldmuziek in Arabesque, of als er in Broken een compleet gospelkoor opduikt. En kitscherig wordt het als er door een regenbui heen een kerkkoor opklinkt in When I Need a Friend. Zo val je van de ene verbazing in de andere."

Het Parool - geeft geen sterren

"Na het enorme succes van A Head Full of Dreams filosofeerde frontman Chris Martin over een einde van de discografie van Coldplay. Een achtste plaat? Kwam alle het goede niet in cycli van zeven? (...) Er is werkelijk iets veranderd in de maanden nadat Coldplay zijn wereldtournee rond A Head Full of Dreams had afgesloten en één ding vaststond: groter kan de band amper worden. De ommezwaai op het nieuwe dubbelalbum is dan ook best verklaarbaar, maar zóveel experiment hadden we van Coldplay niet meer verwacht. (...) Niet alles is even indrukwekkend - Orphans is een commercieel moetje en WOWT/POTP een B-kantje uit het repertoire van surfer-gitarist Jack Johnson - maar bovenal is het een genot te horen hoe Coldplay zich bevrijdt van het keurslijf waarin het zich had opgesloten. Plotseling lijkt er nog een heel nieuw leven mogelijk voor 's werelds populairste popgroep."

OOR - geeft geen sterren

"Zanger en bandleider Chris Martin is volledig losgezongen van het verleden, waarin Coldplay begon als een Brits klinkende indiepopband en later scoorde met songs als het nog immer fantastische Fix You. Zo'n klassieker staat er niet op Everyday Life, dat verdeeld is in een Sunrise- en een Sunset-kant. Waarom die scheiding? Het blijft gezien de muzikale aard en de tekstuele invulling van de composities een raadsel. (...) Wereldburger Martin somt in Trouble In Town een aantal zorgwekkende ontwikkelingen op in hedendaagse samenlevingen. Hij heeft het over kinderleed in Daddy, haalt God erbij (BrokEn), zingt cynisch over wapenbezit in het energieke Guns en empathisch over migranten (het uitbundige Orphans). En de muziek? Ga er maar even voor zitten."

