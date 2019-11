Scooter Braun wil de ruzie over muziekrechten met Taylor Swift niet uitvechten in de pers of via social media. Dat liet de artiestenmanager donderdag weten, zo meldt Variety.

Braun is samen met compagnon Scott Borcheta eigenaar van platenlabel Big Machine Records. Zij zijn al maanden verwikkeld in een strijd met Swift van wie ze muziekrechten bezitten. Swift verwijt hen dat Big Machine Records haar verboden zou hebben oude nummers te zingen tijdens optredens. Het label herkent zich niet in dat verhaal en liet weten dat de zangeres komend weekend dus gewoon met een medley mag optreden tijdens de show rond de uitreiking van de American Music Awards.

Optreden met oude liedjes op televisie zou een vorm van het opnieuw opnemen van haar muziek zijn. Volgens Swifts contract is dat pas vanaf 2020 toegestaan. Big Machine Records zei deze week dit toch niet te kunnen verbieden: "Artiesten hoeven geen goedkeuring te krijgen voor liveoptredens op televisie of elders. Dat is alleen nodig voor de verspreiding van audiovisuele opnames en audio-opnames."

Braun ging donderdag tijdens een persgesprek bij de 2019 Entertainment Industry Conference voor het eerst sinds maanden in op de kwestie zonder daarbij de naam van Swift te noemen. Maar zijn boodschap was duidelijk: "Laten we praten."

De muziekbaas gaf aan zich best ongemakkelijk te voelen bij het feit dat hij als de slechterik wordt afgeschilderd in het hele verhaal: "Ik heb hier zes maanden lang niet over gepraat. Er worden veel dingen gezegd en er zijn veel verschillende meningen, maar de hoofdrolspelers hebben niet de kans gehad om met elkaar te praten. Dus is er veel verwarring. Ik ga niet op de details, want dat is niet mijn stijl. Maar we leven in een tijd waarin mensen denken dat social media de plek is om dit soort zaken aan te kaarten in plaats van gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Ik houd er niet van als het zo gespeeld wordt. Als dat betekent dat ik nu nog langer de slechterik lijk, dan is dat maar zo. Maar ik ga er niet in mee."

Braun zegt dat de kwestie al lang opgelost had kunnen zijn: "Als we dit binnenskamers hadden besproken, was het probleem al lang de wereld uit geweest. Nu zitten we in een situatie waarbij er zelfs doodsbedreigingen binnen komen. Het is uit de hand gelopen. Ook daarom denk ik dat het beter is om zaken uit te praten in een normaal gesprek. Het enige positieve aan dit verhaal is vooralsnog dat je er snel achter komt wie je echte vrienden zijn."

Swift heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Braun.