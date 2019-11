Selena Gomez brengt op 10 januari een nieuw album uit. De nummers op de plaat zullen gaan over de afgelopen jaren van haar leven, belooft de zangeres aan haar volgers op Instagram.

De titel en de volledige tracklist van het album komen er snel aan, belooft Gomez. "Dit album is mijn dagboek van de afgelopen paar jaar. Ik kan niet wachten om het aan jullie te laten horen", aldus de zangeres.

Gomez werd in 2018 meerdere malen opgenomen na een inzinking en onderging psychische behandeling. Het jaar ervoor onderging ze een niertransplantatie. In januari van dit jaar keerde de 27-jarige zangeres terug op sociale media, na enkele maanden in de luwte vanwege de vele haatberichten die ze ontving.

Van Gomez' in januari te verschijnen album zijn al twee nummers uitgebracht: Look at Her Now en Lose You to Love Me. Dat laatste nummer bereikte de eerste positie in de Amerikaanse hitlijst.

In september werd bekend dat Gomez als uitvoerend producent betrokken is bij Living Undocumented, een nieuwe documentairereeks van Netflix. In die serie worden acht families gevolgd die zonder verblijfspapieren in de Verenigde Staten wonen.