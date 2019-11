Lizzo, Lil Nas X en Billie Eilish hebben de meeste nominaties voor de Grammy Awards in de wacht gesleept. De muziekprijzen worden op 26 januari 2020 voor de 62e keer uitgereikt.

Lizzo, die dit jaar doorbrak met de eigenlijk al in 2016 verschenen single Truth Hurts, werd genomineerd in acht categorieën. Zo maakt ze kans op onder meer de prijs voor het beste lied, het beste album (voor Cuz I Love You), de beste popopname en de beste r&b-opname. Ook is ze genomineerd voor de Grammy voor de beste nieuwe artiest.

Billie Eilish, die grote hits scoorde met bad guy en bury a friend, werd genomineerd voor onder meer de prijs voor het beste album (voor haar debuutplaat When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), het beste lied (bad guy) en de beste nieuwe artiest.

Lil Nas X, die in de Verenigde Staten de grootste hit van het jaar scoorde met Old Town Road, wist dankzij dit lied en de bijbehorende EP 7 net als Eilish zes nominaties in de wacht te slepen.

Vrouwelijke artiesten overheersen in grootste categorieën

Ariana Grande maakt kans op drie prijzen in de grote categorieën, terwijl Taylor Swift voor de liedjes Lover en You Need To Calm Down werd genomineerd. Daarnaast maakt zangeres Lana Del Rey met Norman Fucking Rockwell kans op de prijs voor het beste album; het titellied is bovendien genomineerd voor de Grammy voor het beste lied.

In de afgelopen jaren kreeg de organisatie van de Grammy Awards geregeld kritiek op het gebrek aan vrouwelijke artiesten onder de genomineerden en winnaars. In de grootste categorieën zijn dit jaar echter voornamelijk zangeressen genomineerd. In de categorie Best Pop Solo Performance zijn zelfs alleen maar vrouwen genomineerd (Taylor Swift, Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish en Beyoncé).

Het Nederlandse Metropole Orkest sleepte ook twee nominaties in de wacht. Ze maken kans op een prijs in de categorieën Best World Music Album en Best Arrangement, Instrumental and Vocals.

Alicia Keys presenteert de uitreiking in januari. Vorig jaar was Childish Gambino de grote winnaar van de Grammy Awards. De rapper wist vier prijzen in de wacht te slepen met zijn lied This Is America.