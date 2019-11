Precies tien jaar na het overlijden van Ramses Shaffy brengt Maarten Heijmans, die de zanger eerder tot leven bracht in de serie Ramses, een album uit met daarop Heijmans' eigen interpretaties van het repertoire. De acteur maakte het album in zijn eigen thuisstudio en kon hierdoor zelfs 's nachts nummers inzingen, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Voor het album heeft Heijmans bijna alle vocalen zelf verzorgd. "Dat heb ik deels in mijn thuisstudio gedaan, soms was ik zelfs 's nachts aan het inzingen en het andere moment was het lekkerder om dat in de ochtend te doen omdat een krakerige stem beter bij dat nummer paste", vertelt hij in gesprek met NU.nl. Een heel leuk proces. Soms is het al raak bij de eerste take, soms pas bij de twintigste. Het ging allemaal lekker op mijn eigen tempo."

Het album, waarop zowel bekende nummers Laat me en Sammy staan maar ook 'onbekende' nummers, is volgens Heijmans een ode aan Shaffy's muziek. "Waar ik een eigen muzikale interpretatie aan heb gegeven."

Heijmans, die Shaffy vertolkte in de serie Ramses en hiervoor bekroond werd met onder meer een Gouden Kalf en een Emmy Award, bracht de nummers op het album vier jaar eerder ten gehore tijdens een tour. "Maar dat voelde incompleet, omdat ik er toen geen album van had gemaakt. Veel mensen vroegen ook of ze de nummers ergens konden terugluisteren. Het was dan pijnlijk om 'nee' te moeten verkopen."

Het album, dat de acteur zelf financierde en in eigen beheer uitbrengt, komt er nu. Heijmans vond 1 december 2019, de datum waarop Shaffy tien jaar is overleden, een mooi moment om dat album uit te brengen. "Als er een moment is waarop ik ooit zo'n album zou uitbrengen, dan is het wel op deze dag. De serie is gedaan, de tour, het voelt nu alsof dit project wordt afgerond."

De door Maarten Heijmans gespeelde Ramses Shaffy. (Foto: BrunoPress)

'Zijn muziek nestelde zich in mijn hoofd'

Toen Heijmans zes jaar geleden Shaffy speelde in de serie Ramses, had hij anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden en de acteur luisterde toen continu naar zijn muziek. "Het ging zich toen echt in mijn hoofd nestelen. Ramses' nummers vermengden zich met de muziek van artiesten waar ik zelf ook naar luisterde: Rufus Wrainwright, Radiohead, James Blake."

De acteur en zanger werd toen door het Nederlands Film Festival gevraagd om Shaffy's nummers ten gehore te brengen op het podium. "Dat was een mooie gelegenheid om iets met die eigen versies te doen en te kijken of dat werkt."

Zijn show werd een succes en verlengd met meerdere optredens in grote zalen als Paradiso. Van het publiek hoorde Heijmans dat ze de teksten van Shaffy inhoudelijk meer gingen waarderen. "Als je de nummers in een nieuw jasje hoort, heb je ineens meer aandacht voor de tekst."

'Zijn muziek is bijna spiritueel'

Wat Heijmans vooral goed aan de muziek van Shaffy vindt, is dat de teksten zo'n tijdloos karakter hebben. "Zijn muziek is paradoxaal en bijna een soort van spiritueel: enerzijds belichaamt hij dat gevoel dat je je ultiem eenzaam kunt voelen, anderzijds komt ook die ultieme verbondenheid met de mensheid en de wereld erin terug."

Shaffy bezingt dat heel mooi, vindt de acteur, die zich goed herkent in dat gevoel. "Ik voel me fijn bij anderen, maar uiteindelijk voel ik me toch alleen. Ik ben net als Ramses vrij melancholisch, maar dat wil niet zeggen dat ik me in dat gevoel verdrink. Ik voel me nu juist gelukkig, sta open naar de wereld. Nummers als We leven nog zing ik met veel plezier. Dat gaat over allerlei dingen die misgaan, maar in het refrein wordt gezongen: 'We leven nog.' Dus daar heb ik een vrolijke bossanovaversie van gemaakt."

“Ramses is een van de mooiste projecten die ik ooit heb gedaan.” Maarten Heijmans

Heijmans, die ook rollen speelde in onder meer Klem en de comedy Weg van jou, wordt door een groot deel van het publiek geassocieerd met Shaffy. "Dat vind ik echt geen enkel probleem, ik vind dat juist alleen maar leuk", zegt de acteur. "Ramses is een van de mooiste projecten die ik heb gedaan. Het begon als een serie en mondt nu uit in een muziekproject. Als ik ergens aan herinnerd wil worden, dan is het hieraan."

Zou Heijmans een vervolg willen geven aan zijn muzikale carrière? "Die fantasie heb ik wel. Ik weet niet of dat een eigen album wordt, of dat ik met iemand samenwerk. Maar het smaakt muzikaal wel naar meer."

De nummers op het album RAMSES zal Heijmans op 1 december spelen in de ITA in Amsterdam en vanaf 29 maart in een clubtour, waarbij hij onder meer Groningen, Rotterdam en Nijmegen aandoet.

Maarten Heijmans zingt Ramses Shaffy. (Foto: Mona van den Berg)