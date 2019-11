André Rieu geeft in december drie kerstconcerten in het MECC in Maastricht. De afgelopen acht jaar deed hij dat in Engeland, maar daar kwam abrupt een einde aan. De zeventigjarige violist wilde niet meer samenwerken met het organisatiebureau in Londen dat hem en zijn orkest steeds liet optreden in een ijskoude hal. Dat vertelt Rieu zaterdag in De Telegraaf.

"We zijn noodgedwongen weggevlucht omdat we letterlijk in de kou werden gezet. Hiermee hebben we onze eigen Brexit gecreëerd. De organisatie werkte ons continu tegen. De laatste jaren moesten we namelijk in een ijskoude hal onze concerten geven. Zo werd het wintergevoel wel heel letterlijk op een presenteerblaadje opgediend", aldus Rieu.

Volgens de violist werd de thermostaat zonder enig overleg naar beneden gedraaid: "Met als gevolg dat de orkestleden problemen kregen met de instrumenten. Ze zaten bovendien met verkleumde vingers en klappertandend op het podium. Tevens klaagde het publiek steen en been. Het was niet meer vol te houden. Een gesprek met de zaalbeheerders leverde niets op. Ik heb toen besloten om na acht jaar de stekker eruit te trekken."

In het MECC, gelegen in zijn geboortestad Maastricht, vond Rieu een alternatief. De reeks kerstconcerten vindt daar plaats op 20, 21 en 22 december.