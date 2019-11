Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

R3HAB, Jungleboi en ZAYN - Flames

De Nederlandse dj R3HAB wist voor zijn nieuwe nummer voormalig One Direction-lid ZAYN te strikken, die de vocalen verzorgt. Ook de Brit Jungleboi is op de track te horen. Het is niet de eerste keer dat de Bosschenaar samenwerkt met grote namen; eerder maakte R3HAB ook nummers met onder anderen Taylor Swift, Madonna en Coldplay.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift - Beautiful Ghosts

De nieuwe filmmusical Cats gaat op 19 december in première, maar wie hier niet op kan wachten wordt vrijdag vast beloond met het eerste nummer van de soundtrack. Taylor Swift maakte Beautiful Ghosts samen met componist Andrew Lloyd Webber, die ook de muziek schreef voor de originele musical. In de film zal dat lied worden gezongen door Francesca Hayward, die hoofdpersonage Victoria speelt.

Beluister het nummer hier

Billie Eilish - everything i wanted

De enorm populaire zangeres Billie Eilish verrast haar fans deze week met een nieuw nummer, waarin zij zingt over een stukgelopen liefde. Zoals in veel van haar andere tracks speelt de bas ook hier een hoofdrol. Of er binnenkort ook een nieuw album op stapel aankomt van Eilish, die in juli 2020 in een uitverkochte Ziggo Dome gaat spelen, is nog niet bekend.

Beluister het nummer hier

Pet Shop Boys - Burning the heather

Goed nieuws voor de Pet Shop Boys-fans: het Britse popduo kondigde deze week aan dat hun nieuwe album Hotspot, dat ruim drie jaar na hun vorige cd volgt, uitkomt op 24 januari. Burning the heather, waarop ook gitarist Bernard Butler te horen is, zal hier ook op staan. De Pet Shop Boys zullen het nummer ongetwijfeld ook ten gehore brengen in AFAS Live, waar ze op 6 mei 2020 een concert geven.

Beluister het nummer hier

De Staat en Rico en Sticks - 0.0

Rappers Rico en Sticks, die eerder deel uitmaakten van de formatie Opgezwolle, speelden afgelopen zomer een paar nummers mee met De Staat tijdens Lowlands. Een van die nummers was 0.0 en de acts zijn ook samen de studio ingedoken om deze nieuwe versie op te nemen. Het resultaat is vanaf vrijdag te beluisteren.

Beluister het nummer hier

Tyga - Ayy Macarena

Zo'n 23 jaar nadat het origineel van onehitwonder Los Del Rio een grote hit werd, brengt rapper Tyga een opgefriste versie uit. De nieuwe versie van Macarena wordt vergezeld van een beat en trompetten.

Beluister het nummer hier